Où trouver toutes les Notes de journal de Sukhothaï ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Où trouver toutes les Notes de journal de Sukhothaï ?

Hôtel

Page oubliée

Juste après avoir appelé Marcus depuis l’hôtel de Sukhothaï, allez dans votre chambre (la n°4) et jetez un œil rapide près de votre lit. Une Page oubliée est tombée au sol.

Village de Khaimuk Saksit

Plan de Sukhothaï + Tract rebelle + Article sur Sukhothaï + Lettre d’avertissement + Notes recherches de Sukhothaï + Article sur les inondations + Recette de pla pao + Article sur les rebelles + Recette de tom yum goong

Prenez le temps d’explorer les moindres recoins du Village de Khaimuk Saksit (de jour) afin de mettre la main sur ces différents documents.

Sunan

Cette Note de journal apparait automatiquement dans votre inventaire en quittant le Village de Khaimuk Saksit en bateau avec Gina pour la première fois.

Œuf frit

Cette Note de journal apparait automatiquement dans votre inventaire en revenant au Village de Khaimuk Saksit, après l’avoir quitté une première fois.

Demande de démolition

Lorsque celle-ci sera accessible, allez dans la Hutte de Pailin et parlez avec elle dans le but de déclencher la quête annexe « Exploration terrifiante » et, ainsi, pouvoir récupérer la Demande de démolition qui est posée sur son bureau.

Premier message en bouteille + Deuxième message en bouteille + Troisième message en bouteille

Suivez la mission annexe « Un jeu d’enfant » pour obtenir ces documents.

Ébauche d’article sur Gizeh

Cette Note de journal vous est remise en main propre par Gina en tant que récompense de fin de la mission annexe « Transmissions armée royale », celle vous demandant de lui apporter toutes les Fréquences radios de Sukhothaï.

Cabane d’Aran

Recette de thot man pla

La Recette de thot man pla se trouve au pied de l’échelle menant à la Cabane d’Aran, un lieu accessible par vos propres moyens et/ou dans le cadre de la quête annexe « Le garçon disparu », en vous rendant au sud-est de Sukhothaï.

Photo d’Aran + Carte cachée

Fouillez l’intérieur de la Cabane d’Aran pour entrer en possession de ces documents.

Wat Si Sawaï

Bon de livraison

Que ce soit par vos propres moyens ou en suivant la mission « Le garçon disparu », explorez la zone du Wat Si Sawaï pour mettre la main sur un Bon de livraison.

Hutte de Tongdang

Photo de rebelles + Message de Pailin

Une maison partiellement inondée est localisée à proximité de la Hutte de Tongdang. Allez à l’intérieur pour récupérer la Photo de rebelles qui est posée à côté d’un coffre à déverrouiller. Quant au Message de Pailin, il s’agit d’une récompense en parvenant à ouvrir ce même coffre lié au Mystère « Voie des tigres ».

Wat Mahathat

Carte postale de Rome + Notes d’archéologue + Rapport sur le Wat Mahathat + Défi de Bartolomeo + Tableau de codes (x2) + Journal de fasciste + Recherches sur un monument

Fouillez minutieusement chaque recoin du Site de fouilles du Wat Mahathat afin d’acquérir ces Notes de journal. Sachez que certaines d’entre elles sont liées au coffre à déverrouiller dans la zone.

Note du trousseau + Clés de l’armurerie

Fouillez le bâtiment principal de l’armurerie fasciste du Wat Mahathat dans le but d’obtenir ces documents.

BD « Contes de l’effroi 4 »

Une épave s’est échouée sur la rive Ouest du Wat Mahathat, au nord-ouest de l’armurerie fasciste. Rendez-vous sur place pour y récupérer la BD « Contes de l’effroi 4 ».

Wat Sa Si

Carte de la Lune + Rapport d’empoisonnement + Carte postale de Bangkok + Rapport sur des fantômes

Allez au Wat Sa Si, par vos propres moyens ou en suivant la quête annexe « Perdu dans le passé », pour mettre la main sur ces documents.

Message du passé + « Gira’ahn-matu » + Note d’Ernesto + Chiffre V + Chiffre X + Hameçon doré

Ces Notes de journal ne peuvent être obtenues que dans le cadre de la mission « Perdu dans le passé ». Autre précision, la dernière est attribuée en guise de récompense en résolvant l’énigme du moulin à prières.

Site de l’explosion

Carte du Diable + Journal de rêves + Ordres d’excavation

Suivez la quête annexe « Exploration terrifiante » pour accéder au Site de l’explosion et, ainsi, entrer en possession de la Carte du Diable, du Journal de rêves et d’Ordres d’excavation.

Idole de Yaksha + Recherches d’Annika

Ces Notes de journal peuvent être récupérées dans la chambre forte khmère située sous le Site de l’explosion, après avoir résolu l’énigme « Sarcophage scellé » (mission « Exploration terrifiante »).

Ruines de la cascade

Notes du campement

Rendez-vous aux Ruines de la cascade localisées à l’ouest de Sukhothaï pour mettre la main sur les Notes du campement.

Wat Chana Songkhram

BD « Contes de l’effroi 6 » + Papier d’expédition + Tableau de conversion du code

Explorez minutieusement le camp fasciste du Wat Chana Songkhram pour récupérer ces documents. Notez que plusieurs sont liés au coffre à déverrouiller dans la zone (Mystère « Juste à temps »).

Campement de Voss

Article le pacte anti-Komintern + Défi de Lorenzo + Règles du mak-yek + BD « Contes de l’effroi 5 » + Lettre de Voss + Lettre de Bergmann

Fouillez les moindres recoins du Campement de Voss afin d’acquérir ces Notes de journal.

Pot-de-vin + Instructions sur le code

Liés à la quête annexe « Réserve d’or de Voss », ces documents peuvent être obtenus en vous rendant dans le Bureau du campement de Voss.

Journal de rebelle

Dirigez-vous vers les ruines situées au nord du Campement de Voss pour entrer en possession du Journal de rebelle (Mystère « Un éléphant, ça trompe »).

Autre lieu

Recherches sur les ruines

Les Recherches sur les ruines d’Aran se trouvent sur de petites ruines localisées dans la partie Sud de Sukhothaï.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien en passant notamment par notre Guide complet.