Resident Evil Village propose plusieurs succès déblocables pendant la campagne. Cependant, celui qui va être traitée ici est pour le moins insolite. En effet, le succès « Envie Pressante » est lié à la découverte et l’ouverture des portes de 10 latrines éparpillées dans le village et au-delà. Ce guide recense donc l’emplacement de ces latrines ainsi qu’une brève explication sur leurs positions.

Où trouver toutes les latrines dans Resident Evil Village ?

Latrines 1

Emplacement : Devant la maison de Luiza, à droite de la cour d’entrée se trouvent ces premières latrines.

Latrines 2

Emplacement : Ces latrines se trouvent dans la cour arrière de la bâtisse accessible via la cour de la Vierge guerrière. Les latrines sont dans la cour arrière de la maison du côté à proximité du Champ en jachère.

Latrines 3

Emplacement : Près de la zone de l’Atelier dans le village, avant de franchir le portail une petite cour en contrebas sur la droite contient des latrines.

Latrines 4

Emplacement : Encore une fois, un peu en amont de la route vers l’atelier, une bifurcation à gauche vous permet d’arriver dans une cour avec plusieurs habitations. Les latrines sont situées dans un petit renfoncement.

Latrines 5

Emplacement : Ces cinquièmes latrines peuvent être retrouvées en face de la maison du Luthier, derrière des remparts en bois où sont accrochées des casseroles.

Latrines 6

Emplacement : Non loin des dernières latrines, pour y accéder vous aurez besoin de déverrouiller le portail en face de la maison du Luthier grâce à la clé de fer forgée. Grimpez ensuite sur le toit du bâtiment en utilisant l’échelle et laissez-vous retomber près des poulets. Les latrines se trouvent dans cette petite cour.

Latrines 7

Emplacement : Ces latrines peuvent être trouvées dans la cour de la maison du Luthier. Il faudra tout d’abord trouver la clé du Luthier pour y accéder en déverrouillant le portail.

Latrines 8

Emplacement : Dans les jardins de la maison de Beneviento, trouvez la bâtisse du jardinier où vous récupérez la clé du Luthier. Contournez la demeure par la gauche et allez au bout du chemin pour trouver ces latrines.

Latrines 9

Emplacement : Une fois avoir assisté à la transformation de Moreau, Ethan s’échappera et rejoindra une bâtisse où se trouve le duc, un point de sauvegarde ainsi qu’une console avec le moyen d’assécher le lac. Sortez de la bâtisse vers le plateau tournant du moulin mais tournez à droite juste après être sorti pour découvrir ces latrines.

Latrines 10

Emplacement : Remontez depuis la cour du village vers le Chemin sacré et prenez le bateau qui se trouve sur la rive après avoir descendu le pont-levis grâce à la manivelle. Remontez le cours d’eau et atteignez un ponton près duquel siège une bâtisse avec un point de sauvegarde. Passez par la fenêtre de la maisonnette afin de trouver une cour extérieure avec un puits et les dernières latrines.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.