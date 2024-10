The First Descendant va lancer la deuxième mise à jour majeure de sa Saison 1 le 10 octobre, voici les premières nouveautés

Freyna au centre de l’attention

Prévue pour le 10 octobre prochain, cette nouvelle mise à jour va lancer la seconde moitié de la saison 1, déployée il y a quelques semaines. Si celle-ci a déjà été survolée lors de la dernière update mineure, Nexon vient de publier une bande-annonce qui nous montre les grandes lignes de cette version, où Freyna sera au cœur de l’attention.

En effet, la Légataire spécialisée dans le poison et les attaques toxiques, va avoir droit à sa déclinaison ultime. Tout comme Bunny, une suite de quêtes d’histoire liée au personnage sera aussi proposée, permettant d’en savoir un peu plus sur son lore. Ce nouveau Légataire sera accompagné de ses deux nouveaux modules exclusifs, à savoir Mélange Toxique et Injection de Venin, donc la description française a été présentée :

Le module Mélange Toxique déclenche Nécrose au lieu de Room 0 Trauma, augmentant l’Attaque de son Arme à Feu à mesure que les ennemis gagnent des compteurs de Nécrose. Si un ennemi atteint le nombre maximum de compteurs, le taux de réussite de coups critiques de l’arme à feu de Freyna augmente également.

Le module Injection de Venin consomme des ressources pour récupérer le bouclier du joueur et augmenter le modificateur de puissance de la compétence, tout en infligeant de la Corrosion aux ennemis. Les ennemis victimes de corrosion subissent une réduction de la résistance aux toxines, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques toxiques de Freyna Ultime.

A côté de ça, d’autres ajouts sont prévus. On pense à ce nouveau combat d’interception avec un boss inédit, Death Stalker, qui s’annonce bien ardu. Les Opérations d’Infiltration vont accueillir un mode de difficulté à 400% (avec de meilleures récompenses) tandis qu’une nouvelle arme ultime, Frost Watcher, sera rajoutée.

The First Descendant va aussi apporter un personnage à la Xur de Destiny avec ETA-0, un marchand mystérieux qui arrivera à Albion les week-ends pour proposer de l’équipement exclusif, en échange de ressources glanées dans le mode 400% ou contre vos anciens plans d’armes. Enfin, on peut rapidement évoquer divers skins pour Halloween ajoutés à la boutique.

Rendez-vous le 10 octobre dans la journée, date à laquelle la mise à jour #2 de la saison 1 sera déployée. En attendant, vous pouvez consulter notre guide complet de The First Descendant, parfait pour débuter si vous venez de lancer le jeu.