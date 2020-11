Il y a tout un tas de choses à récolter dans Genshin Impact, entre minerais et autres plantes. Les éclats de cristal magique sont une nouveauté de la mise à jour 1.1. Nouveau gisement à découvrir dans le jeu, ces éclats vous permettront de crafter de nouvelles choses. On vous explique où en trouver et à quoi ça sert.

Où trouver des Éclats de cristal magique ?

Cette nouvelle ressource est très similaire aux gisements de cristal que vous connaissez déjà. Il s’agit plus ou moins du même minerai mais avec une teinte bleutée un peu plus foncée. De ce fait, vous en trouverez à des endroits similaires aux gisement cristal. Cependant, avec quelques subtilités puisqu’il est tout de même plus rare : Il est principalement logé là où il y a des groupements de minerai de cristal (ainsi, le Pic Qingyun et l’Antre de Stormterror ne sont pas les meilleurs emplacements puisque malgré la présence accrue de cristal, ils sont trop disséminés).

A Mondstadt

Le meilleur endroit pour trouver des éclats de cristal magique à Mondstadt, est donc à divers endroits comme au nord des Monts Dosdragon, ou encore la route au nord du Domaine de l’Aurore qui longe l’endroit de l’arène du Loup. Vous en avez également au Canyon de Brillecouronne, comme vous pouvez le constater sur nos captures d’écran.

A Liyue

A Liyue, il y a également des gisements d’éclat de cristal magique. Ils sont tous localisés au même endroit, au sud, aux alentours des Monts Tianheng et Passe de Lingju. Ils sont tous marqués sur le screenshot plus haut.

Meilleur moyen pour avoir des Éclats de cristal magique

Cependant, si vous recherchez la meilleure façon d’en avoir, c’est d’aller parler à Wagner, le Forgeron dans la Cité de Mondstadt ou Maître Zhang, au Port de Liyue. Une fois le niveau 2 de réputation atteint dans la région correspondante, il sera possible de leur demander « A propos des minerais de Mondstadt / Liyue… » et ainsi avoir un emplacement de gisements marqué sur votre carte.

Cela vous permet de repérer les spots de cristal magique, dont certains ont été évoqués plus haut. Une fois que vous avez effectué la récolte sur les différents endroits et qu’il n’y en a plus à ramasser, les forgerons vous diront gentiment d’aller voir ailleurs.

A quoi servent les Éclats de cristal magique ?

Les éclats de cristal magique permettent de confectionner une nouvelle case au forgeron de la ville : du minerai de renforcement mystique. Etant donné que cela devient une ressource plus rare pour les personnes ayant un bon niveau, cela permet d’avoir une alternative aux minerais de fer blanc et morceaux de cristal habituels.

Pour obtenir 6 minerais de renforcement mystique, il faudra :

3 x Eclat de cristal magique

10 x Résine originelle

Certains trouveront que le coût en résines est assez élevé, étant donné qu’il s’agit d’une ressource également rare. Si vous souhaitez d’autres emplacements, on vous invite à consulter notre guide des ressources ou à revenir sur l’index de notre soluce de Genshin Impact.