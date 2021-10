Durant votre périple dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, vous croiserez des coffres disséminés ici et là dans les différents chapitres, qui donnent accès à des costumes alternatifs pour les personnages. Etant donné qu’il n’est pas possible de revenir sur ses pas dans le jeu, sauf en recommençant un chapitre complétement, on vous indique où trouver tous les costumes du jeu, chapitre par chapitre, histoire de n’en manquer aucun.

Notez que certains costumes seront débloqués une fois l’aventure terminée, tandis que d’autres sont déjà disponibles dès le début si vous avez accès aux bonus de précommandes ou de l’édition Deluxe. Notez aussi qu’il faudra équiper toutes les tenues au moins une fois pour obtenir le succès associé.

Chapitre 01

Rocket – Tenue Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Localisation : Juste après avoir débuté le jeu, se situe à l’endroit où Rocket vous indique le chemin, en vous répliquant que le chemin de droite n’est pas le bon. Allez justement tout à droit et regardez en contrebas, puis laissez-vous tomber pour arriver jusqu’au coffre.

Groot – Tenue Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Localisation : Juste après une cinématique qui concerne Rocket et Star-Lord (on évitera de spoiler). Après la scène, allez directement sur la droite pour vous faufiler jusqu’au coffre.

Chapitre 02

Star-Lord – Tenue Nova-Lord

Localisation : Lorsque vous suivez Nikki, vous devrez bloquer un jet de flammes avec une caisse. Continuez ensuite tout droit alors que Nikki prend à droite pour vous faufiler dans une pièce avec le coffre.

Chapitre 03

Gamora – Tenue Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Localisation : Un peu après la toute première arène du chapitre, lorsque vous vous trouvez dans la jungle. Au lieu de suivre le reste de l’équipe, vous trouverez une caverne sur la droite. Suivez le seul chemin disponible pour arriver jusqu’au coffre.

Groot – Tenue des Cinq Cavaliers de l’Apocalypse

Localisation : Après le combat contre le monstre dans la cage, prenez le chemin qui se situe derrière cette cage et prenez à gauche dès que vous le pouvez. Vous pourrez alors prendre de la hauteur en glaçant les jets d’eau, jusqu’au monter vers le coffre.

Chapitre 04

Drax – Tenue Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Localisation : Juste après la négociation avec Lady Hellbender. Après avoir échappé au drone, au lieu de continuer votre route, restez dans la grande zone du drone et allez au bout de cette dernière pour voir le coffre.

Rocket – Tenue des Cinq Cavaliers de l’Apocalypse

Localisation : Dans les canalisations après avoir fui les deux drones.

Chapitre 05

Drax – Tenue Cohortes de Nova

Localisation : Dans la salle d’attente de la base, au début du chapitre, il faut ouvrir la porte des toilettes en réorganisant l’électricité avec votre casque.

Groot – Tenue Cohortes de Nova

Localisation : Après avoir combattu plusieurs ennemis Nova, vous vous retrouverez dans une pièce avec un monte-charge. Le coffre est juste derrière.

Chapitre 06

Star-Lord – Tenue Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Localisation : Sur la place centrale de Knowhere, un peu avant de retrouver Drax aux bords de la galaxie. Il faut se laisser tomber sur des tuyaux à gauche du premier screen pour voir le coffre sous les escaliers.

Chapitre 07

Rocket – Tenue Cohortes de Nova

Localisation : Lorsque vous devez réarranger le circuit électrique pour continuer votre progression suite aux deux premiers combats, vous trouverez une petite pièce accessible en orientant le courant vers la porte de cette dernière.

Gamora – Tenue Cohortes de Nova

Localisation : Vous retrouverez le chemin que vous avez parcouru avec Nikki ici. En descendant des escaliers, vous verrez une zone immergée avec du courant électrique. Inversez le courant en tirant sur la source d’électricité, et demandez à Gamora de vous couper les tuyaux devant vous.

Chapitre 08

Star-Lord – Tenue Style-Lord

Localisation : Juste après avoir échappé au drone, en ayant plongé dans un liquide rouge que Rocket croyait mortel. Vous trouverez une grande caisse bleue à droite du conduit d’où vous venez. Déplacez-la avec drax et montez pour trouver le coffre.

Drax – Tenue Combat en cage

Localisation : Juste après avoir pris l’ascenseur de la zone pour descendre. Faites le tour de ce dernier pour trouver le coffre.

Chapitre 10

Gamora – Tenue Cinq Cavalière de l’Apocalypse

Localisation : Un peu après être entré dans la grotte, vous verrez une cascade que vous pourrez traverser pour voir le coffre derrière.

Rocket – Tenue Héros de Demi-Monde

Localisation : Après avoir passé la deuxième arène du chapitre, vous pourrez demander à Rocket de se faufiler dans un trou vers un visage de statue pour la faire exploser. Entrez ensuite dans le passage créé et gelez les arrivées de gaz pour traverser. Demandez à Groot de faire l’ascenseur, puis une fois en haut, longez le mur jusqu’au coffre.

Groot – Tenue Annhilation Conquest

Localisation : Juste après être tombé dans la caverne où Groot sert de lampe-torche, longez le mur à droit jusqu’à trouver une fente qui brille en violet. Faufilez-vous à l’intérieur pour trouver le coffre.

Chapitre 12

Drax – Tenue Objectif Thanos

Localisation : Juste après avoir atterri sur Knowhere, une fois le première combat passé. Vous trouverez un bloc à déplacer qui vous permettra de monter sur des caisses.

Rocket – Tenue Le Contrebandier

Localisation : Après être arrivé sur le marché de Knowhere. Au lieu de continuer en vous faufilant dans un petit espace, allez tout au bout du marché et regardez sur la droite pour voir une porte à tirer avec les blasters de Peter.

Groot – Tenue Empaleur

Localisation : Lors vous traversez les ruines de la ville, après voir effectué un passage au bord d’une « falaise », vous verrez une ancre verte sur la gauche de la zone qui peut être tirée avec les blasters. Demandez ensuite à Groot d’ouvrir un pont, puis électrifiez la porte qui vous bloque le passage. Demandez ensuite à Rocket d’éteindre le courant de la zone en passant dans les conduits.

Gamora – Tenue Assassin cool

Localisation : Nettement plus loin que le dernier costumes, lorsque vous devez demander à Drax de libérer un passage dans le sol. Une fois tombé, retournez-vous et vous verrez un conduit qui mène au coffre.

Star-Lord – Tenue Star-Pocalypse

Localisation : Dans une arène remplie de matière grise, après être monté grâce à une caisse que Drax a posé. Au lieu de continuer votre chemin, allez sur la droite pour voir un mur sur lequel Gamora peut s’accrocher pour vous propulser jusqu’au coffre.

Chapitre 13

Gamora – Tenue Vortex Noir

Localisation : Après le tout premier combat du chapitre, au lieu de charcuter les grand pics de glace devant vous, montez sur les rochers à droite des pics pour trouver le coffre.

Groot – Tenue Pousses de beauté

Localisation : Après avoir longé une falaise, dans une grotte remplie de gaz mortel. Au lieu d’aller vers le gaz, retournez vous pour voir le coffre.

Star-Lord – Tenue War-Lord

Localisation : Juste après avoir débloqué le dernier pouvoir des blasters, l’équipe sera au sein d’une grotte. Levez la tête pour voir des blocs de glace à décongeler, pour faire tomber une plateforme que Groot pourra lever, et vous verrez le coffre. Notez que ce costumes est déjà débloqué en cas de précommande.

Rocket – Tenue L’Arme Fatale

Localisation : Dans la zone remplie de plantes toxiques. Le coffre est situé tout au bout de cette dernière, sur la droite.

Drax – Tenue Moine Katathien

Localisation : Juste avant d’affronter le boss, après une très longue glissade.

Chapitre 14

Star-Lord – Equipe de choc

Localisation : Dans le couloir avec le ventilateur. Une fois arrivé au bout du parcours, au lieu de continuer en prenant le chemin à droite, essayez de grimpez sur les grilles sur la gauche et continuez votre ascension pour trouver le coffre.

Drax – Tenue des Cinq Cavaliers de l’Apocalypse

Localisation : Un peu après la tenue précédente, cette fois-ci en extérieur. Fouinez sur la partie droite de la zone pour trouver un passage où il faudra faire fondre des pics de glace pour atteindre le coffre.

Gamora – Tenue Fille adoptive

Localisation : Lors de votre passage dans les mines. Après être arrivé à l’endroit où vous devez glacer un jet d’eau pour la deuxième fois, sautez sur le point de glace créé et regardez à gauche pour voir d’autres jets à geler. Le coffre se situe au bout du parcours.

Pour en savoir plus sur ce Marvel’s Guardians of the Galaxy, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test.