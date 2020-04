Vous avez terminé l’histoire principale de Journey to the Savage Planet grâce à notre guide complet et vous voulez dorénavant viser le platine ? Vous êtes au bon endroit. Nous vous répertorions ici toutes les missions globales, qui vous suivent du début à la fin de votre aventure et qui vous donnent l’occasion de visiter tous les recoins de la planète AR-Y 26 en retrouvant des tonnes de collectibles divers et variés.

Répartition des collectibles

Avant de vous indiquer la position de l’ensemble des collectibles du jeu, faisons un tour d’horizon de tout ce que vous aurez à ramasser afin d’obtenir le 100% tant gratifiant. Les collectibles sont contenus pour chaque type dans une mission globale que vous débloquez au moment où vous trouvez le premier collectible de chaque catégorie, à différentes avancées dans l’histoire. Les types de collectibles à trouver sont :

Les entrées du Kindex

20 téléporteurs

100 blobs oranges

10 sources de carburant

32 alliages extraterrestres

10 tablettes extraterrestres

8 journaux extraterrestres

Où trouver tous les collectibles ?

Afin que vous puissiez trouver tous les collectibles du jeu, nous vous proposons des guides détaillés. Cliquez sur ce qui vous intéresse dans la liste ci-dessous pour retrouver la localisation exacte de chacun des items.

Guide Trophées / Succès

Ramassez l’intégralité des collectibles pour permettra d’obtenir un trophée/succès correspondant pour chacune des missions globales proposées. Vous pouvez retrouver la liste complète des succès/trophées mais voici ceux associés à ces missions :

Botaniste Scanne toute la flore sur AR-Y 26 !

Zoologiste Scanne toutes les créatures d’AR-Y 26 !

Plus fort, plus vite, mais sûrement toxique Mange toutes les boues orange sur AR-Y 26 sans te soucier des effets secondaires.

Qui est Teratomo? Récupère et lis tous les journaux de l’explorateur extraterrestre.



Le succès des 100% s’obtient lorsque vous quittez la planète en ayant tout ramassé :

Retour au bercail Retourne à la maison après avoir totalement terminé ta mission. Tu es un héros !



Sur PS4 uniquement, si vous débloquez tous les trophées, vous en obtenez l’ultime platine :

C’est ça qui est ça Tu as débloqué tous les trophées ! Wow ! Tu as tout ramassé ! Tu as tout fait ! Tu as même enduré toutes les blagues de caca ! Félicitations !



