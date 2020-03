La bande-son dans un jeu d’id Software, c’est ce qui fait partie des éléments les plus importants. Dans DOOM Eternal, la bande-son composée par Mick Gordon est une tuerie. Et pour rester dans cet esprit, les développeurs ont eu la bonne idée d’y intégrer des albums à collectionner. Cela fait purement partie des collectibles et ne sert absolument pas à la progression mais vous pourrez trouver différents vinyles un peu partout dans les niveaux. On vous donne un guide pour tout ramasser.

Ces vinyles sont cachés dans des pièces ou derrière des mécanismes. Il faudra parfois user un peu d’ingéniosité pour les trouver. Une fois que vous avez l’album en main, sachez qu’il est aussi possible de les jouer au niveau de la Forteresse de la Destruction. Ces albums sont affichés sur les murs un peu partout (et marqués par une note de musique sur votre carte), et vous n’avez qu’à vous approcher pour jouer le morceau. Quel régal !

Exultia

At Doom’s Gate

Quand vous êtes en Enfer, après avoir défourailler les démons présents, l’album se situe caché derrière des barreaux. Pour y accéder, descendez au niveau du géant gantelet sur votre droite. En bas, poussez le bloc qui obstrue le passage puis vous tomberez dessus.

Base d’adepte

DOOM II – Into Sandy’s Sand

Avant la zone de combat, là où vous avez diverses tentacules au sol. Il faut passer au-dessus du broyeur.

Base du Doom Hunter

KEEN – Shadows Don’t Scare Commander Keen!!

Pour celui-ci, il faudra user un peu de votre dextérité. Sur le chemin, vous allez devoir vous agripper à une plateforme au centre. Au lieu de continuer, allez sur la droite, sauter, puis agrippez-vous un peu plus loin sur cette même plateforme. L’album se situe dedans.

Super nid à gore

Complexe de l’arc

Noyau de mars

Taras Nabad

Nekravol

Nekravol Partie II

Urdak

Quake II – Descent into Cerberon

Après votre premier gros combat, vous passerez dans un conduit jusqu’à arriver devant un autre conduit à briser. Le secret se trouve en fait sur votre gauche, dans une plateforme en hauteur, et dont vous devez ensuite casser un mur. C’est ici que vous trouverez votre premier album.

DOOM (2016) Rip and Tear

Pour trouver ce second album allez casser et atteignez ce conduit. Retournez-vous ensuite, et vous verrez au loin le second secret à atteindre qui n’est autre que le second album du niveau.

