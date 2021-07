Elden Ring : Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau FromSoftware en vidéo

Attendu depuis très longtemps, notamment par les amateurs de Souls, Elden Ring a effectué son grand retour lors du Summer Game Fest. Un retour en grandes pompes puisque l’on a eu droit à une longue bande-annonce, des informations mais aussi et surtout une date de sortie. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous résume absolument tout ce que l’on sait (actuellement) sur le jeu en vidéo.

Rendez-vous le 21 janvier 2021 pour la sortie de Elden Ring sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac.