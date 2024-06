Elden Ring: Shadow of the Erdtree lâche son trailer de lancement, qui n’y va pas de main morte côté spoilers

Les trailers de lancement sont devenus de plus en plus sujets à tout montrer dans le but de fournir un dernier effort côté marketing afin de vendre coûte que coûte les jeux. Et si ces bandes-annonces donnent souvent envie, elles sont aussi un nid à spoilers. On a plus l’habitude de retrouver cela du côté de chez Square Enix, comme avec le trailer de lancement de Final Fantasy VII Rebirth qui n’hésitait pas à dévoiler des images du dernier chapitre du jeu, mais c’est aujourd’hui Bandai Namco qui s’adonne à la pratique avec la dernière vidéo de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.