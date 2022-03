Elden Ring : Le patch 1.03 change beaucoup de choses, avec du nerf au programme

Malgré d’immenses qualités indéniables, Elden Ring n’est pas sorti sans problèmes, surtout lorsqu’il était question de l’équilibrage. From Software en a bien conscience et a donc opéré à de nombreux changements qui sont enfin disponibles avec la version 1.03 du jeu, que vous pouvez télécharger dès maintenant, et qui nerf quelque peu certaines capacités, tout en donnant d’autres avantages pour une expérience de jeu plus équilibrée.

La liste des changements de la version 1.03

L’une des principales nouveautés de cette version 1.03, c’est l’ajout d’une fonction pour enregistrer l’emplacement et le nom d’un PNJ sur la carte. Un détail très utile pour mieux repérer les personnages secondaires les moins visibles dans ce très grand monde. On découvre d’ailleurs un nouveau personnage avec cette mise à jour, nommé Jar-Bain, tandis que des quêtes de PNJ ont été améliorées et enrichies, comme celles de Kenneth, Nepheli ou encore Diallos.

Pour ce qui est des rééquilibrages, il faut désormais faire une croix sur la trop grande puissance de l’invocation Larme imitatrice, qui a été affaiblie, tout comme les dégâts causés par l’Epée de la nuit ardente. La Cendre de guerre Piétinement givrant a aussi vu sa puissance être diminuée, et son temps de lancement augmenté.

Certains sorts couteront cependant moins de mana à lancer, tandis que les pierres de forge seront désormais plus fréquentes dans le monde et sur les ennemis.

Des petits changements appréciables qui devraient changer beaucoup de choses, notamment pour la scène speedrun du jeu. Vous pouvez retrouver la liste complète des corrections sur le site officiel de l’éditeur.

