Elden Ring a déjà été terminé en moins d’une heure par quelques speedrunners

Les jeux From Software et les speedruns, c’est une grande histoire d’amour. Il fallait donc s’attendre à ce que cette scène un peu spéciale s’attaque à Elden Ring soit la nouvelle proie des speedrunners en herbe, d’autant plus que son grand monde ouvert laisse de nombreuses possibilité d’approche différentes. Et seulement une quinzaine de jours après sa sortie, Elden Ring, réputé pour sa durée de vie colossale, a été terminé en moins d’une heure. Attention, ces vidéos contiennent évidemment des spoilers.

La magie du speedrun frappe une nouvelle fois

Le premier a avoir accompli cet exploit (en Any%, donc sans tous les boss) en 59 minutes et 38 secondes n’est autre que LilAggy.

Il a réussi a faire cela en exploitant astucieusement certaines mécaniques de réapparition lorsque son personnage meurt, tout en commençant avec la classe Samurai afin de profiter du katana et du saignement, une mécanique redoutable dans le jeu.

Mais il a vite été battu par Distorsion 2 et ses 49 minutes et 29 secondes, malgré quelques erreurs et morts en cours de route, montrant qu’il est possible d’aller encore plus vite.

Nul doute que d’autres joueurs et joueuses parviendront à exploiter des mécaniques similaires pour tenter tout un tas de défis sur le jeu, qui devrait être chouchouté par la scène du speedrun pendant un moment.

