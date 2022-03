Épée de la nuit ardente – Elden Ring

Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici l’Épée de la nuit ardente, obtenable dans le Manoir de Caria.

Où trouver l’Épée de la nuit ardente ?

Emplacement : Dans le manoir de Caria près du site l’Etage inférieur du manoir

Arrivé à ce site de grâce, prenez les escaliers sur la gauche et progressez sur les structures du pierres. À la première intersection, engagez-vous sur le virage de gauche puis à la prochaine tour, tournez à droite. Une fois avoir traversé un troisième rempart, regardez à gauche en contrebas pour observer une structure en pierre sur laquelle atterrir.

Sautez sur celui-ci et continuez d’avancer jusqu’à observer un trou sur le toit avec une échelle permettant de descendre dans la pièce du dessous. Parvenu dans cette dernière, vous pourrez ouvrir un coffre contenant l’Épée de la nuit ardente.

Cette arme requiert des points dans la Force et la Dextérité et notamment dans la Foi et l’Intelligence, avec 24 dans ces deux dernières statistiques. En contrepartie, l’épée répartit ses dégâts entre le Feu, la Magie et le Physique.

