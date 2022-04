Elden Ring : Le patch 1.04 est disponible et rend la vie plus simple aux amateurs de grosses armes

Presque deux mois après sa sortie, Elden Ring continue de déchainer les passions grâce à son monde ouvert immense et ses boss charismatiques. Malgré toutes ses qualités, le jeu de From Software avait encore des efforts à faire sur le domaine de l’équilibrage, et après un patch 1.03 qui venait régler quelques soucis, en corrigeant par exemple certaines capacités trop fortes, le nouveau patch 1.04 vient apporter des corrections et des ajustement qui devraient plaire aux amateurs de builds basés sur la Force ou l’Intelligence.

Les armes colossales enfin boostées

Ce patch 1.04 est disponible dès maintenant pour Elden Ring et a tout d’abord la particularité d’ajouter de nouveaux événements liés à la quête de Pat, qui n’avait pas vraiment de vraie fin jusqu’ici. Bandai Namco ne partage pas le détail des scènes ajoutées, mais on espère que cela viendra rendre un peu plus complète la quête de ce vicieux personnage.

L’autre ajout majeur de ce patch, c’est l’équilibrage des armes colossales. Les attaques de ces dernières seront désormais plus puissantes lorsqu’elles seront prises à deux mains, mais aussi plus rapides, et auront un temps de « recharge » moins long, sauf en cas d’attaque sautée.

On notera également que certains sorts sont désormais plus rapides, tandis que d’autres coutent moins chers, aussi bien en mana qu’en endurance. Essaim de mouches a cependant eu droit à un nerf, tout comme la Flamme exaltée, qui fera monter un peu moins vite la barre de folie adverse.

Divers bugs ont été corrigés dans la foulée, et Bandai Namco a mis en ligne le patch note complet de cette version 1.04 sur son site officiel si vous souhaitez obtenir plus de détails.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.