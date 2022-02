Dès le début de l’aventure dans Elden Ring, il est possible de retrouver cette chère figure iconique des Souls qu’est Pat. Attention, celui-ci se révèle encore aussi fourbe et calculateur. Si toutefois vous voulez allez lui faire un petit coucou, nous allons détailler ici comment trouver Pat dans Elden Ring.

Où trouver Pat ?

Emplacement : Caverne des eaux noires

Pour trouver Pat, dirigez-vous vers la Caverne des eaux noires. Cette grotte est située sur le chemin lorsque l’on remonte le cours d’eau de là où apparait le dragon. Sur votre gauche, vous trouverez une petite entrée caverneuse à travers laquelle il est possible de s’immiscer. Votre ami vous attend à l’intérieur !

Le donjon n’est pas compliqué, continuez tout droit jusqu’à arriver à une zone un peu éclairée et plus espacée. Faites attention à ne pas marcher sur les pièges au sol qui feront sonner des clochettes et attireront des ennemis. Néanmoins, ces derniers ne sont pas coriaces. Toujours à cet endroit, tournez à droite pour arriver à la tanière du boss qui n’est autre que Pat ! Afin de démarrer l’affrontement, ouvrez le coffre pour déclencher l’apparition du brigand.

L’affrontement n’est pas difficile et arrivé presque au bout de celui-ci, Pat vous implorera de l’épargner. Vous pouvez, ou non, accéder à sa demande et mettre fin au combat en évitant de le taper durant un certain temps. Dans le cas où vous l’épargnez, vous recevez l’émote Implorer le pardon. De plus, si vous vous reposez en faisant passer le temps à un site de grâce, Pat deviendra un marchand avec ses propres items à vendre.

Toutefois, notre ami est toujours aussi sournois qu’auparavant ! En effet, si vous avez le malheur de succomber à votre cupidité et d’ouvrir le second coffre de la zone, vous vous rendrez compte que ce dernier est un piège téléporteur. Pat enverra alors votre personnage loin d’ici avec l’impossibilité de se téléporter à un site de grâce. Pas de soucis néanmoins, le piège se termine dès l’instant où votre avatar se repose à un site de grâce. Essayez donc d’en trouver un le plus rapidement possible.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.