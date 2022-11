Elden Ring : Le jeu dépasse maintenant les 17,5 millions d’exemplaires vendus

Les nommés pour le jeu de l’année 2022 aux Game Awards sont tombés hier, et Elden Ring est sans surprise dans la liste. Le titre va certainement se tirer la bourre avec God of War Ragnarok pour la récompense, mais il n’aura pas besoin du prix pour montrer qu’il a fait un carton. Bandai Namco révélait il y a quelques mois que le jeu avait atteint la barre des 16,6 millions d’exemplaires vendus. Un trimestre plus tard, le jeu s’approche tout doucement d’un autre palier.

Des ventes toujours impressionnantes

Elden Ring peut-il viser les 20 millions d’exemplaires vendus ? Tout porte à la croire, car même si les ventes ralentissent considérablement pour ce dernier trimestre, le jeu affiche désormais 17,5 millions de copies écoulées, tout en sachant que ce chiffre s’arrête au 30 septembre dernier.

C’est donc près d’un million de copies en plus en un trimestre, et avec les fêtes de fin d’année qui approchent (sans compter le Black Friday), Elden Ring devrait assurément se vendre à quelques millions d’exemplaires en plus dans ces prochains mois. Et ça, c’est sans compter le potentiel DLC qui pourrait encore booster les ventes… La licence est donc bel et bien lucrative.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu ainsi que notre test, ou notre guide du débutant.