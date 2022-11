Black Friday 2022 : Comment bien se préparer ? (dates, bons plans…)

Qui dit mois de novembre dit aussi Black Friday ! Cette journée spéciale nous vient des Etats-Unis et a lieu le lendemain de Thanksgiving, afin que le public profite d’offres imbattables sur des milliers de produits. Désormais bien implantée en France, cette période pas comme les autres est aujourd’hui attendue de pied ferme par beaucoup de monde, puisqu’elle arrive au moment opportun pour préparer les cadeaux de Noël.

Le Black Friday 2022 est bientôt à nos portes, et il apportera avec lui des tas de réductions sur des jeux vidéo, des consoles, des accessoires gaming, de l’high-tech, et bien d’autres produits. Afin de vous aider à bien vous préparer pour cette journée qui demande de la rapidité et de la patience, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur le Black Friday 2022.

Quand aura lieu le Black Friday 2022 ?

Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 25 novembre 2022. L’heure de début des offres diffèrent selon les revendeurs. On pourra retrouver des réductions des 00h01, tandis que certains sites préféreront mettre en ligne leurs offres dès 7 heures ou 8 heures du matin.

Notez aussi que la période en elle-même du Black Friday démarrera probablement avant. Généralement, les revendeurs profitent de l’entièreté de la semaine pour multiplier les promotions, donc dès le lundi 21 novembre, on retrouvera sans nul doute quelques bons plans. Si le Black Friday se déroule de la même manière que l’année dernière, il n’y aura pas besoin d’attendre le jour J pour profiter des meilleures offres, même si généralement, on attendra le vendredi pour voir si le prix de certains produits va encore descendre.

Quelles seront les meilleures offres du Black Friday 2022 ?

Difficile de jouer les devins ici, mais attendez-vous déjà à ce que des dizaines et des dizaines de jeux vidéo bénéficient de réductions cette année. N’attendez pas des offres sur des jeux très récents comme Call of Duty: Modern Warfare 2 ou God of War Ragnarok, mais des titres sortis cette année pourraient voir leur prix être réduit.

Ce qui est plus certain, c’est que les téléviseurs seront au cœur de nombreuses promotions cette année. Avec la Coupe du Monde de football qui va démarrer, les fabricants cassent déjà les prix. En combinant cela avec le Black Friday, on imagine que les prix de certains modèles vont être sacrifiés, à commencer par des TV OLED.

Et puis comme d’habitude, on surveillera attentivement le marché des smartphones, très actif durant le Black Friday. C’est souvent durant cette période que l’on peut faire les meilleurs deals.

Comment bien se préparer pour le Black Friday 2022 ?

Idéalement, pour être fin prêt pour le Black Friday, on recommande d’avoir déjà une liste bien précise de ce que vous souhaitez acheter en premier lieu. Il est possible d’enregistrer ces listes sur les sites marchands, afin d’être notifié lorsqu’une promotion est active pour l’un de ces produits. Ainsi, vous serez alertés en temps réel afin de ne laisser passer aucun bon plan.

Il faut aussi jeter un œil aux sites susceptibles d’offrir les meilleurs réductions. Puisqu’on est sur ActuGaming, on imagine que vous rechercherez avant tout du jeu vidéo, des accessoires et de l’high-tech. Voici donc les sites à surveiller de près le jour J pour le Black Friday 2022, et même avant :

Est-il possible de trouver des PS5 pour le Black Friday 2022 ?

Malheureusement, il ne faudra pas trop compter sur l’idée. Trouver une PS5 en temps normal est déjà une sinécure, mais en pleine période du Black Friday, c’est presque mission impossible.

Ne comptez pas sur Sony pour sacrifier le prix de sa console (puisqu’il fait même l’inverse en l’augmentant), et il y a peu de chance pour que du stock apparaisse par magie durant cette journée déjà bien chargée.