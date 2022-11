Elden Ring : Un DLC colossal révélé par du dataminage ?

La bataille du GOTY s’annonce rude entre Elden Ring et God of War Ragnarok, mais contrairement au dernier jeu du dieu de la guerre, le titre de From Software n’a pas encore livré tous ses secrets et pourrait prochainement s’enrichir d’un DLC massif. Des traces de ce nouveau contenu ont été trouvées dans le dernier patch, et les datamineurs s’en sont donnés à coeur joie d’aller fouiller dans les lignes de code de cette mise à jour pour y trouver encore plus d’informations.

Un tas de nouveaux boss à abattre ?

Tout ce qui a été trouvé a été partagé sur Reddit, et on peut voir que le dataminage a permis de trouver 30 « drapeaux » de boss, qui déterminent l’emplacement de boss. Il est expliqué que cela ne veut pas forcément dire 30 boss supplémentaires, mais on peut s’attendre à beaucoup de nouveaux affrontements épiques.

Parmi les autres détails trouvés, 16 nouveaux PNJ semblent être de la partie, de nouvelles coupes de cheveux sont listées, ainsi que six nouvelles catégories d’armes. Un nouveau donjon a été trouvé, tandis que les maps des tours divines ont été modifiées, avec l’apparition de la fameuse carte du Colisée.

On prendra toutes ces informations avec des pincettes, puisque même si ces éléments sont bien présents dans les fichiers du jeu, il n’est pas assuré qu’ils voient tous le jour. On attend donc l’annonce officielle de ce DLC, en croisant les doigts pour que Geoff Keighley nous en parle durant les Game Awards dans un mois.

En attendant, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu ainsi que notre test, ou notre guide du débutant.