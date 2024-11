EA Sports FC 25 : Le Black Friday ne s’arrête plus avec le nouvel événement Thunderstruck

Thunderstruck !

EA Sports FC 25 continue de sortir des cartes à la pelle. Après la TOTW et le Best Of TOTW, puis le Best Of de toutes les campagnes depuis le début du jeu, un nouvel événement débarque lors de ce Black Friday, une promotion appelée Thunderstruck. Voici la liste des joueurs et joueuses, Icônes comprises, éligibles à de futures améliorations selon les performances réelles de leurs clubs ou de leurs anciens clubs.

Zidane (95)

Mbappé (93)

De Bruyne (92)

Gullit (92)

Rashford (91)

Matthaus (91)

Jairzinho (90)

Gyokeres (90)

Smith (90)

Reiten (90)

Vieira (89)

Thuram (89)

Hierro (89)

Riquelme (89)

Saliba (89)

Karchaoui (89)

Barnes (88)

Rush (88)

Olise (88)

Koundé (88)

Keane (87)

Gattuso (87)

Andrich (87)

Greenwood (87)

Unai Simon (87)

Gallagher (86)

Brais Mendez (86)

Orsolini (86)

Gudelj (86)

De Katelaere (86)

Evanilson (85)

Zhegrova (85)

Ryerson (85)

Baumgartner (85)

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.