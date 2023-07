EA Sports FC 24 : Une bêta fermée se préparerait pour le remplaçant de FIFA

Une bêta imminente en approche ?

Les suppositions autour de l’arrivée d’une bêta ne viennent pas de nulle part puisque le leaker Aggiornamenti Lumia, qui fouille régulièrement la base de données du Microsoft Store, a pu se rendre compte qu’un fichier répondant au nom de « EA Sports FC24 Closed BETA » avait été ajouté au répertoire. On y découvre même le poids de cette bêta fermée, qui serait de 41,57 Go sur Xbox Series X, et de 39,23 Go sur Xbox One.

– EA SPORTS FC24 CLOSED BETA (Xbox Series X) | 41.57GB

– EA SPORTS FC24 CLOSED BETA (Xbox One) | 39.23GB — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 5, 2023

Si l’on se fie aux années précédentes, lorsque FIFA était encore la marque officielle des jeux de foot EA, l’éditeur profitait du mois de juillet pour lever le voile sur l’épisode de l’année, et justement, EA a déjà annoncé que des infos devraient arriver ce mois-ci. Ce n’est donc maintenant qu’une question de jours avant qu’EA Sports FC 24 ne soit présenté officiellement.

Electronic Arts aura besoin de faire beaucoup de publicité autour de son prochain jeu à cause de changement de nom, et une bêta permettrait un bouche à oreille plus facile. Fin du suspense dans quelques jours.