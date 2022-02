EA publie ses résultats du dernier trimestre, portés par Apex Legends et FIFA, mais pas par Battlefield 2042

L’heure est aux bilans financiers du troisième trimestre de l’année fiscale 2022/2023. Après Sony, il est temps de jeter un oeil sur les résultats d’Electronics Arts (encore une fois rapportés par Daniel Ahmad), qui étaient très attendus suite à la débâcle causée par le lancement de Battlefield 2042. Et malgré cette erreur de parcours, le géant américain se porte très bien, notamment grâce à sa division sports et son jeu service phare.

Some highlights from EA for the quarter:

– FIFA 22 was the #1 best selling game in the West during 2021.

– Madden NFL 22 was the #2 best selling sports game in the US.

– EA Sports franchise has seen bookings grow 10% YoY.

– Apex Legends MAUs up 30% YoY pic.twitter.com/0qs7Iq0giU

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 1, 2022