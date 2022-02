Battlefield 2042 : DICE repousse la sortie de la saison 1 à cet été

Les catastrophes continuent chez DICE. Suite au lancement peu glorieux de Battlefield 2042, le studio a tenté de publier plusieurs mises à jour d’affilé afin de réparer son dernier jeu, mais les problèmes continuent de s’accumuler. Plus de deux mois après le lancement, la communauté attendait enfin des nouvelles de la première saison du jeu, mais Electronics Arts se joint au studio pour déclarer que cette saison n’arrivera pas avant quelques mois.

Un report pour corriger le jeu

BATTLEFIELD 2042 SEASON 1 DELAYED UNITL SUMMER. pic.twitter.com/5Dgf9QJWBU — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 1, 2022

Dans un long message, le studio déclare qu’il est prêt à œuvrer sur de nombreux points qui font l’objet de critiques sur le jeu. On apprend alors qu’une mise à jour arrivera début mars afin d’améliorer le tableau des scores, et que d’autres updates vont venir corriger de nombreux détails comme le feedback des armes, les récompenses, les outils, les modes de jeux (comme Portal) etc.

Puisque toutes ces mises à jour vont prendre du temps, l’équipe a décidé de décaler la sortie de la saison 1 du jeu. Il faut maintenant l’attendre pour le début de l’été, donc fin juin/début juillet au plus tôt. Un sacré report qui pourrait faire très mal à Battlefield 2042, qui est déjà à la peine niveau activité sur Steam.

Le studio promet de partager de plus en plus de détails à l’avenir et veut s’assurer que le jeu corresponde à ses ambitions et aux attentes du public. Reste à voir comment la communauté prendra cette nouvelle, étant donné qu’il aurait été tout de même de bon ton d’adresser un petit mea culpa pour cette situation.