Madden NFL 22

Madden NFL 22 est la nouvelle entrée 2021 de la simulation de Football US d'Electronic Arts. Parmi les améliorations de ce nouvel épisode, on dénote plusieurs nouveautés dans le mode Franchise dont le coaching du personnel avec un arbre de talents et un moteur de scénario amélioré. Un nouveau système pour gérer plus efficacement les ententes au sein de votre équipe fait également son apparition. Enfin, la progression de l'avatar et de la classe du joueur dans les modes Face of The Franchise et The Yard est maintenant commune.