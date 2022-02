PS5 : 17,3 millions de consoles distribuées, et 116,8 millions pour la PS4

On entre dans la période des bilans financiers pour l’avant-dernier trimestre de cette année fiscale (qui se terminera le 31 mars), et Sony a fait le point sur son activité dans la nuit, avec encore une fois des chiffres intéressants. On apprend comment se portent les chiffres de ventes de la PS5 face aux prévisions, tout jetant un œil plus global à toute l’activité de PlayStation, notamment grâce au résumé de Daniel Ahmad, analyste financier.

The PlayStation 5 has sold in 17.3 million units as of December 31, 2021 according to Sony.

This compares to 20.2 million for PlayStation 4 in the same timeframe, when launch aligned

PS5 has faced significant supply issues. It has been unable to keep up with PS4 despite demand pic.twitter.com/Nz60oElCyK

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022