Star Wars Jedi : Fallen Order affiche des ventes qui dépassent les espérances d’EA

Star Wars Jedi : Fallen Order est un succès commercial si l’on en croit les résultats trimestriels d’Electronic Arts qui ont révélé les chiffres de ventes du jeu action/aventure de Respawn Entertainment. Une bonne nouvelle pour un titre qui propose une aventure solo très satisfaisante dans l’univers Star Wars.

Des ventes qui dépassent les attentes d’EA

Lors d’un appel financier avec les investisseurs, le directeur financier d’EA Blake Jorgensen dévoile que la compagnie avait initialement prévue que le soft écoulerait entre 6 et 8 millions d’unités. Star Wars Jedi : Fallen Order a donc dépassé les attentes d’EA puisqu’il a déjà dépassé ce chiffre ce qui rehausse les prévisions de la firme à 10 millions d’exemplaires vendus durant l’année fiscale en cours.

C’est donc une très bonne nouvelle pour un titre qui le mérite, mais cela montre surtout à EA que les jeux solos ont encore la cote et que presque tout miser sur du multijoueur et du « jeu service » n’est pas forcément la meilleure stratégie (on a en tête un certain Anthem). Grâce à cela, nous devrions surement avoir plus de titres de ce genre, mais surtout une probable suite aux aventures de Cal et BD1.