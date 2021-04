Le prochain Battlefield sera bientôt révélé, et un jeu mobile sortira en 2022

L’attente autour du prochain Battlefield est grande, étant donné qu’il sera le premier à débarquer sur la nouvelle génération de consoles. EA nous fait attendre encore un peu, mais l’éditeur a tenu à donner quelques nouvelles, tout en nous promettant d’autres surprises pour la licence, à commencer par un jeu mobile.

L’épisode de 2021 arrive

Mais avant de parler de cette itération mobile, EA tient à rassurer les fans de la franchise : oui, le prochain Battlefield est en route et il sera révélé très bientôt : « La révélation de la nouvelle génération de Battlefield est en cours de préparation, et nous avons hâte de tout vous montrer… »

On apprend alors que l’équipe travaillant sur le projet est la plus grande qui ait jamais travaillé sur un Battlefield, ce qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que Criterion a lâché Need For Speed pour venir apporter un peu d’aide. Le jeu devrait sortir en 2021 si l’on en croit l’éditeur, et les studios sont en train de peaufiner l’expérience à l’heure actuelle.

On nous promet alors : « tous les ingrédients qui font le succès de Battlefield, avec un degré de finition jamais vu. Une dimension épique. Une guerre militaire totale. Des instants complètement fous et inattendus. Une destruction qui affecte la partie. Des batailles titanesques, avec encore plus de joueurs et de chaos. Le tout grâce à la puissance des consoles et PC nouvelle génération. »

Un jeu mobile unique en préparation

Mais en plus de cela, la licence va aussi s’inviter sur mobiles dès 2022. Avec le succès des itérations mobiles de certains jeux du genre, il était tout naturel pour EA de se positionner sur le marché avec une licence aussi forte que Battlefield.

On apprend alors que Industrial Toys travaille avec DICE pour concevoir ce nouveau titre, qui sera bien « un jeu à part entière », et non un portage du prochain Battlefield sur consoles et PC. Le titre entrera prochainement en phase de test pour un lancement global l’année prochaine.

EA promet de nous en apprendre plus sur ces deux prochains Battlefield prochainement.