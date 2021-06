E3 2021 : La présentation de Warner Bros n’inclut que Back 4 Blood, pas Hogwarts Legacy ni Gotham Knights

Le planning de l’E3 2021 n’est pas forcément aisé à comprendre, surtout qu’il s’entremêle à celui du Summer Game Fest avec des présentations qui sont communes aux deux événements. Parmi tous les éditeurs, le cas de Warner Bros Games pose plusieurs questions, mais il a bien été précisé que la prise de parole du 13 juin concernerait uniquement Back 4 Blood, mais le message n’est pas encore bien tout à fait passé.

Pas forcement absents, même si on y croit peu

The Warner. Bros Games presentation is Back 4 Blood, there is not a separate event. — Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 4, 2021

En répondant à un utilisateur qui se demandait pourquoi la présentation de Back 4 Blood était « séparée » de celle de Warner Bros Games sur le planning de l’E3 et du Summer Game Fest, le compte de ce dernier a précisé qu’il s’agissait bien d’une seul et même événement, qui ne concerne donc que le jeu de Turtle Rock.

Maintenant, vous l’avez peut-être vu, cette annonce a fait les gros titres de certains médias affirmant que Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Suicide Squad et même d’autres titres Warner Bros Games seraient aux abonnés absents cette année. Ce qui n’est pas tout à fait vrai, ou du moins ce n’est pas forcément ce que cela veut dire.

Certes, la présentation de Warner Bros Games ne comptera que ce jeu, mais cela ne veut pas dire que des jeux de l’éditeur n’apparaitront pas ailleurs via un petit teaser. On pense notamment à la conférence d’ouverture du Summer Game Fest, ou à la présentation Xbox, voire au Nintendo Direct, pour des titres comme LEGO Star Wars : The Skywalker Saga.

Il reste donc des chances, mais n’allez pas non plus tout miser dessus. La plupart de ces jeux ont eu droit à des reports à 2022, et Warner Bros Games est actuellement au coeur d’un rachat, compliquant alors la promotion de ses jeux. La seule information qui est sûre ici, c’est uniquement que la seule grosse présentation de jeu sera celle de Back 4 Blood.