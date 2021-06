E3 2021 : Un E3 Awards Show aura lieu le 15 juin et aura droit à des annonces et des reveals

Geoff Keighley boude déjà. Alors que ce dernier va ouvrir la saison des annonces avec l’ouverture de son Summer Game Fest, l’ESA a décidé que l’E3 n’allait pas se laisser abattre. On apprend via le Hollywood Reporter que cette édition de l’E3 2021 aura droit à un E3 Awards Show, un événement un peu spécial qui viendra récompenser les meilleurs jeux apparus lors du salon virtuel, tout en nous réservant de surprises.

Un Game Awards très spécial

Lors de chaque édition, des prix en provenance des différents médias sont généralement remis aux jeux qui ont fait le plus sensation sur le salon. Cette année, l’E3 a choisi de présenter cela comme une sorte de Video Game Awards, avec des annonces à la clé.

Le show aura donc lieu le 15 juin, dernier jour du salon virtuel, et des médias comme IGN, PC Gamer ou encore Gamespot donneront ainsi leurs récompenses. Mais cette fois-ci, des éditeurs profiteront du show pour présenter des nouveautés :

« L’émission va être remplie avec des annonces excitantes et des révélations, et va célébrer les éditeurs et développeurs les plus innovants, ce qui sera une belle manière de refermer l’E3 2021. »

L’émission sera présentée par le commentateur esport Alex « Goldenboy » Mendez, le streamer Jacki Jing et le cofondateur de Kinda Funny Games, Greg Miller. Cela sera peut-être le moment d’en apprend plus sur les éditeurs qui ne prévoient pas de conférence ou d’émissions durant ce mois de juin.