Sony ne participera pas à l’E3 2020

Les rumeurs courraient depuis un certain temps mais c’est désormais officielle. Sony ne participera donc pas à l’E3 2020. La nouvelle nous est rapportée par le site Gameindustry.biz qui a pu s’entretenir avec des responsables de la firme.

Et de deux !

Pour rappel, le salon annuel qui se déroule à Los Angeles est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les acteurs de l’industrie, en particulier les constructeurs comme Sony et Microsoft. Cependant, l’année dernière, la nouvelle fût un choc quand Sony avait décidé de ne pas participer même si globalement la firme n’avait pas grand-chose à montrer à ce moment-là pour un événement comme celui-ci.

Malgré le fait que de plus en plus d’éditeurs boudent le salon en faisant cavalier seul, il y a tout de même une énorme différence car cette année, Sony doit présenter sa nouvelle console PlayStation 5 et a décidé de ne pas utiliser la scène du salon historique. Ce qui en dit long sur la nouvelle stratégie et, peut-être, une dégradation de l’événement au niveau d l’organisation. On se souvient du scandale avec la fuite de données personnelles de nombreux journalistes qui avaient fait le déplacement.

Voici la déclaration de Sony à ce sujet rapportée par gameindustry: « Nous avons un profond respect pour le ESA en tant qu’organisation, mais nous avons le sentiment que l’E3 2020 n’est pas le meilleur endroit pour ce dont nous nous concentrons cette année ». Comme le souligne le site, Sony voit désormais l’événement comme un salon destiné aux fans et non majoritairement aux professionnels du milieu comme ce fut le cas pendant de nombreuses années.

Une tournée mondiale pour les fans

Sony a donc annoncé une tournée mondiale avec des événements se déroulant dans de nombreux salons à travers le globe appelés « hundreds of consumers event » (ou » une centaines d’évènements pour nos fans »). « Nous avons un merveilleux catalogue de titres qui arriveront sur PlayStation 4, et avec le lancement de la PlayStation 5, nous sommes profondément impatients pour cette année de célébration avec nos fans ».

On ne connait pas encore les détails mais Sony pourrait donc dévoiler sa PS5 plus tôt que prévu. Microsoft de son côté compte toujours présenter de nouvelles informations sur la Xbox series X lors de l’E3 2020.