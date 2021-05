Dying Light : Une édition Platinum du jeu contenant tout les DLC est disponible

La dernière émission consacrée à Dying Light 2 a permis au jeu de Techland de refaire surface, avec une nouvelle présentation de gameplay et une date de sortie. Mais c’était aussi l’occasion de célébrer le succès du premier épisode, notamment via la sortie de Dying Light: Platinum Edition, qui est disponible depuis aujourd’hui.

Une édition ultime pour fêter un joli score

Cette Platinum Edition comporte ainsi tous, et vraiment tous les contenus disponibles sur ce premier épisode, dans un seul et même bundle, qui est justement proposé en réduction aujourd’hui sur le Microsoft Store (pour les autres, comptez 99,99 euros). C’est donc l’occasion de découvrir l’expérience complète avant le second épisode, qui sortira le 7 décembre. Les quatre DLC et les 17 packs de skins sont donc inclus ici, de quoi offrir une bonne durée de vie.

On apprend dans le même temps que Dying Light premier du nom compte aujourd’hui 23 millions de joueurs depuis sa sortie, ce qui est colossal pour une nouvelle licence. On ne peut que souhaiter au deuxième épisode de réitérer l’exploit.