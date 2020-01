Comme pour s’excuser du récent report de Dying Light 2, Techland vient d’annoncer une nouvelle plutôt sympathique : les possesseurs d’une copie de Dying Light peuvent réclamer dès à présent un code pour obtenir gratuitement Dying Light Bad Blood, le battle royale issu de la franchise. Eh oui, vous pouvez en profiter dès maintenant.

Comment récupérer gratuitement Dying Light Bad Blood ?

Il s’agit bien d’une version complète de Bad Blood et non d’un essai gratuit. Si vous disposez de Dying Light sur votre compte (peu importe la plateforme), rendez-vous sur le site officiel et réclamez votre code Steam. Il suffit de se connecter avec votre compte et – si ce n’est déjà fait – lier votre compte PSN, Xbox Live ou Steam. Vous obtiendrez automatiquement un accès pour ledit titre.

Rappelons que Dying Light Bad Blood est un battle royale sorti fin 2018 en accès anticipé. Son concept est excellent : au lieu d’avoir une vaste map, on se contente d’affrontements à 12 joueurs principalement au corps-à-corps avec une progression très grisante et de très bonnes sensations. Depuis, les serveurs se sont un peu vidés, la faute à un véritable suivi de la part des développeurs et la qualité s’est nettement dégradée. Espérons que cela permette de remplir un peu les parties.