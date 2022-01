Dying Light 2 : Techland promet au moins 5 ans de contenu post-lancement

On sent que la sortie approche pour Dying Light 2: Stay Human, qui n’a pas cessé de faire parler de lui toute la semaine. D’abord avec une « controverse » sur sa durée de vie, qui tenait davantage de l’erreur de communication qu’autre chose, puis avec le dernier numéro de l’émission Dying 2 Know, du moins avant la sortie du jeu. Car on imagine que l’émission aura droit à d’autres numéros dans les mois à venir histoire de présenter les futurs DLC et mises à jour du jeu, et on peut s’attendre à en voir beaucoup.

Des DLC, vous en aurez

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI — Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022

Le studio s’est une nouvelle fois fendu d’un tweet qui fait parler, en promettant pas moins de 5 ans de suivi pour le jeu, avec des contenus supplémentaires à venir durant toutes ces années.

En somme, Dying Light 2 est bien là pour rester, même sans dimension de jeu-service derrière ou de présence de vrai multijoueur en dehors de la coop. C’est plus ou moins ce que l’on a eu avec le premier Dying Light, de quoi prendre cette déclaration au sérieux, même si cela sera forcément lié au succès ou non du jeu. On peut alors s’attendre à moult DLC, et des rééditions dans quelques années, cela va sans dire.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.