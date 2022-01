Dying Light 2 présente son mode coop et les différences entre les versions consoles

Drôle de semaine pour Techland. Alors que le studio préparait tranquillement sa dernière émission Dying 2 Know avant la sortie du jeu, un tweet sur la durée de vie du titre a été au cœur de toutes les discussions. Le studio a désormais mis les points sur i en indiquant qu’il faudrait 20 heures pour terminer l’histoire, puis 80 heures pour faire une bonne partie du contenu, et a pu se concentrer hier sur son dernier stream, qui mettait en avant l’aspect coop du titre.

Entièrement jouable en coop

Si vous n’avez pas envie de jouer à Dying Light 2 tout seul pendant 500 heures, vous aurez le loisir d’y jouer via la coop. Il sera bien possible de finir le jeu en coop, et toutes celles et ceux qui rejoindront une partie pourront conserver tout le loot obtenu lors de la session (seul la personne qui host la partie avancera dans l’histoire). Par ailleurs, lors des choix à faire, un système de vote sera mis en place pour décider des directions à prendre.

Une autre partie de l’émission s’attarde à nous montrer brièvement les différences entre les versions consoles, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises entre les deux générations. On peut surtout y voir que c’est le framerate et les détails dans le décor au loin qui vont changer, en espérant que ce soit bien tout, étant donné que les extraits sont assez expéditifs.

Dying Light 2: Stay Human sera disponible le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.