Dying Light 2 : L’histoire peut être bouclée en 20 heures

Lorsque Techland a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il faudrait environ 500 heures pour tout terminer et tout voir à 100% dans Dying Light 2, l’annonce n’a pas manqué de faire de réagir. Face à une partie de la communauté déjà épuisée d’avoir à faire face à un jeu aussi long, surtout dans une période riche en sorties, le studio a sorti les rames pour préciser les différentes durées de vie, et a apporté hier encore plus de précisions, afin de rassurer celles et ceux qui n’ont pas autant de temps à investir.

We wanted to clarify our recent communication about the amount of hours required to complete the game. Dying Light 2: Stay Human is designed for players with different gameplay styles and preferences to explore the world how they see fit.#DyingLight2 pic.twitter.com/tcaDKULMo8

— Dying Light (@DyingLightGame) January 10, 2022