Dying Light 2 : Techland reconnait avoir annoncé le jeu trop tôt

Techland s’est muré dans le silence durant des mois concernant Dying Light 2, et ce manque de nouvelles couplé à une enquête peu rassurante sur le développement ont inquiété celles et ceux qui attendaient le jeu depuis son annonce. Le studio va enfin prendre la parole prochainement afin de rassurer, et s’est même mis à répondre à quelques interrogations sur Twitter pour dire que tout se passait bien.

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell 😛

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021