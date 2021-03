Dying Light 2 donnera enfin des nouvelles le 17 mars

On ne peut pas dire que les derniers échos du développement de Dying Light 2 aient rassuré, puisqu’une enquête révélait les dessous de Techland, avec une gestion calamiteuse du projet par le CEO du studio. Après des mois de silence sans aucun nouvelle image du jeu, le titre devrait bien refaire son apparition la semaine prochaine, histoire de rassurer un peu les foules.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021