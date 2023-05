Dying Light 2 : Techland fête les 10 ans de Call of Juarez: Gunslinger avec un événement spécial

Silas est presque de retour

C’est en 2013 que sortait Call of Juarez: Gunslinger et nous racontait l’histoire du chasseur de primes Silas Greaves. Depuis, le studio est passé à autre chose, mais il n’a pas oublié la licence. C’est pourquoi elle est aujourd’hui célébrée au sein de Dying Light 2 avec un événement qui permet de mettre la main sur des cosmétiques à l’esprit très Far West.

L’événement Undead or Alive démarrera le 31 mai prochain et s’étalera jusqu’au 7 juin, et donnera accès au fusil à pompe Boomstick à condition de remplir certains objectifs, en plus d’autres objets comme le porte-bonheur de Ray McCall, la dynamite, ou le couteau de Bowie.

Si cela ne vous suffit pas, vous pourrez aussi vous tourner vers un Gunslinger Bundle, vendu 6,99 €, qui contient les éléments suivants :

La tenue de Silas Greaves

Le Parapente du Pistolero

Le plan de Dynamite

L’arme et le plan du couteau de Bowie

