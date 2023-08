Dustborn : Le jeu d’aventure narratif fait son retour avec Quantic Dream et sortira en 2024

Dustborn revient avec Quantic Dream

Annoncé en 2020, Dustborn a ensuite rapidement été mis sous silence. Il faut dire qu’il avait été récupéré par Quantic Dream quelques mois plus tard, et depuis, il s’est plongé dans une nouvelle phase de développement. On imagine que l’éditeur français a permis d’apporter plus de budget et peut-être apporter quelques conseils, ce qui a repoussé la date de sortie. Trois ans plus tard, le jeu d’aventure a donc refait surface avec une nouvelle bande-annonce pendant la conférence de pré-ouverture de la Gamescom 2023.

Pas de grande et longue présentation, on profite simplement d’une bande-annonce qui permet de reposer les bases : il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure avec une forte dimension narrative, qui nous proposera une traversée d’une Amérique dystopique et en plein totalitarisme. L’occasion aussi d’apercevoir une vraie avancée sur la direction artistique, plus chatoyante qu’avant mais toujours inspirée par la bande-dessinée.

Quelques infos en plus

Mais ce n’est pas tout puisqu’il y a quelques semaines, en plus d’avoir aperçu Under The Waves et Lysfanga: The Time Shift Warrior, nous avons également pu découvrir ce Dustborn dans les locaux de Quantic Dream. On y incarne Pax, une personne dotée du pouvoir d’utiliser ses mots comme réel pouvoir littéral comme bloquer la voix d’une personne. En étant chargé d’une mission de transport de colis, vous allez constituer votre équipe pour partir dans un road trip à travers une vision uchronique des États-Unis.

Dustborn se propose comme un jeu principalement axé autour des choix et des dialogues. Tout est un choix, et vous êtes maitre du rythme des dialogues, notamment avec vos pouvoirs vous permettant d’interrompre toute personne autour de vous. Tout aura une conséquence, et il faudra donc faire attention à cela. Mais Dustborn n’est pas qu’un jeu de dialogue, car il proposera de nombreuses séquences de jeux variées. Mini-jeu musical, séquences d’exploration ou encore des séquences de combat.

Nous avons eu l’occasion de voir une scène d’affrontement, ayant lieu sur un terrain de baseball désaffecté. On retrouve quelques attaques classiques, et certaines séquences plus spécifiques se réalisant avec de l’utilisation de QTE. Reste à voir l’évolution des combats sur l’ensemble du jeu, mais c’est très certainement la séquence qui nous a le moins convaincu lors de la présentation. Pour le reste, c’est un jeu adoptant avec merveille le style visuel du comics, avec une ambiance post-apocalyptique punk rock qui forcément, nous donne envie de s’y plonger. Les développeurs annonçant également environ 12 à 15h de jeu pour finir leur aventure, uniquement jouable en solo.

La sortie de Dustborn est prévue pour courant 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox series.