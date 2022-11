Durée de vie God of War Ragnarok : Combien de temps pour finir le jeu ?

Ce sera le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5, que les joueurs et joueuses vont pouvoir enfin goûter au froid glacial de Midgard avec God of War Ragnarök. Il fait logiquement suite au God of War de 2018, et nous retrouvons Kratos et Atreus dans ce périple nordique, qui sera d’ailleurs le dernier épisode sur cette mythologie.

D’ailleurs, le titre reprend la même structure que son aîné, soit un monde semi-ouvert où l’exploration est quand même de mise, et dont vous pouvez progresser dans d’autres endroits avec des habiletés nouvellement acquises. Voyons pour le coup combien de temps il vous faudra pour venir à bout de God of War Ragnarök, qui est plus dense que son prédécesseur.

Quelle est la durée de vie de God War Ragnarök ?

Ce qu’il faut savoir dans un premier temps, c’est que God of War Ragnarök disposera de missions secondaires comme le précédent volet. Il y en aura une bonne poignée à réaliser, et il y aura divers défis à terminer pour récolter de l’expérience, des collectibles sous forme de poèmes ou d’artefacts, voire carrément des cartes au trésors qui vous donneront de belles récompenses. En somme, il y aura de quoi faire, et voici désormais la question fatidique à savoir : Combien de temps vous faudra-t-il pour terminer God of War Ragnarök ?

Histoire principale : entre 20 et 25 heures

entre 20 et 25 heures Le 100 % : 50 heures environ

Bien entendu et on ne cessera de le rabâcher, il s’agit évidemment d’une assez grosse estimation. La durée de vie dépendra aussi du style de jeu du joueur mais aussi du niveau de difficulté, découpé on le rappelle en cinq modes bien distincts dont le mythique mode God of War, qui reste le plus corsé. Il est aussi fort probable qu’il faudra aussi un peu plus de temps si vous désirez obtenir tous les trophées du jeu, et ainsi le précieux platine.

Rendez-vous le 8 novembre prochain pour la sortie de God of War Ragnarök sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le soft, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu. On vous proposera également quelques guides et astuces après la sortie.