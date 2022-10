Considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de l’année 2018, God of War avait su réinventer la série en nous faisant découvrir une nouvelle mythologie et une facette encore jamais vue de Kratos. Quatre ans après ce succès incommensurable, Santa Monica Studios nous offre une suite très attendue, God of War Ragnarok, qui marque le retour du dieu de la guerre et de son fils Atreus. Plus grand, plus dense et plus riche, ce nouvel épisode promet de nous faire voyager au sein des neuf royaumes pour faire face à l’apocalypse qui se prépare. Afin de vous aider à ne rien manquer, nous vous avons préparé de nombreux guides sur God of War Ragnarok, ainsi qu’une FAQ complète qui répondra à l’ensemble des questions les plus fréquemment posées.

Guide God of War Ragnarok

Vous retrouverez ici l’ensemble de nos articles concernant les guides et astuces pour God of War Ragnarok. Cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu avec un listing complet de tous nos guides qui vous aideront à avancer.

FAQ God of War Ragnarok

Vous retrouverez ici des réponses aux questions qui ont été le plus souvent posées concernant God of War Ragnarok.

Qu’est-ce que God of War Ragnarok ?

God of War Ragnarok est la suite de God of War (2018). Il s’agit d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne dans lequel on suit les aventures de Kratos et de son fils Atreus à travers les Neufs Royaumes, dans le but d’empêcher le Ragnarok et de fuir les forces d’Odin.

Quand et où sort God of War Ragnarok ?

God of War Ragnarok sera disponible dès le 9 novembre 2022 sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.

La mise à niveau PS4-PS5 est-elle payante ?

Oui, si vous possédez God of War Ragnarok sur PS4 et que vous souhaitez obtenir la version PS5, il faudra payer un surplus de 10 € pour passer d’une version à l’autre.

Faut-il avoir joué à God of War (2018) pour apprécier God of War Ragnarok ?

Il est fortement recommandé d’avoir joué à l’opus précédent pour pouvoir mieux comprendre ce qu’il se passe dans God of War Ragnarok. Cependant, il n’est pas essentiel d’avoir joué aux autres jeux God of War, même si cela apporte quelques éclaircissements sur le personnage de Kratos.

Quelles sont les nouveautés dans God of War Ragnarok ?

God of War Ragnarok reprend essentiellement les bases de l’épisode précédent, en y ajoutant quelques mécaniques supplémentaires. En combat, Kratos peut désormais infuser ses armes de glace ou de feu afin de faire plus de dégâts. On retrouve plus de types d’ennemis, des royaumes en plus à visiter, des nouvelles interactions grâce aux capacités d’Atreus, et bien d’autres choses.

Atreus est-il jouable dans God of War Ragnarok ?

Pour le moment, on ne sait pas si Atreus est jouable dans ce second opus. Tout ce que l’on a pu voir dans les vidéos, c’est que le jeune garçon participera une nouvelle fois en combat avec l’aide de nombreuses capacités qui vont distraire les adversaires.

God of War Ragnarok est-il en plan séquence comme son prédécesseur ?

Oui, il a été confirmé que God of War Ragnarok se déroule en plan séquence, comme l’épisode de 2018. Cela veut dire qu’il n’y a aucune coupure et que la caméra suit tout le temps les personnages, sans aucune coupure.

God of War Ragnarok est-il le dernier épisode de la saga nordique ?

God of War Ragnarok sera bien le dernier épisode de la saga nordique pour la licence. L’équipe de développement a longtemps hésité entre une trilogie ou finir la saga sur cet épisode, mais c’est finalement la deuxième option qui a été retenue, afin de faire un épisode plus dense.

Quelle est la durée de vie de God of War Ragnarok ?

Selon les informations qui ont fuité avant la sortie du jeu, il faudrait environ 20 heures pour boucler l’aventure principale de God of War Ragnarok, et le double pour terminer tout ce que le jeu a à offrir.

Des DLC sont-ils prévus pour God of War Ragnarok ?

Non, à ce jour, aucun DLC de God of War Ragnarok n’est prévu. Si le titre suit la même logique que son prédécesseur, il y a peu de chances pour qu’un DLC arrive un jour.

God of War Ragnarok sortira-t-il sur PC ?

Etant donné que l’opus précédent est sorti sur PC, on imagine que God of War Ragnarok sortira aussi, à terme, sur PC. Cependant, aucune date n’a été confirmée et il faudra probablement attendre quelques années avant de voir une version PC débarquer.

Quelles sont les différentes éditions de God of War Ragnarok ?

Vous retrouverez ici l’ensemble des différentes éditions de God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok – Launch Edition

Cette édition spéciale sera réservée à celles et ceux qui précommanderont le titre. Elle donnera accès au contenu suivant :

Le jeu

Une armure « Neige ressuscitée » pour Kratos

Un costume « Neige ressuscitée » pour Atreus

God of War Ragnarok – Edition numérique Deluxe

Cette édition numérique Deluxe sera, comme son nom l’indique, uniquement disponible en dématérialisée, et donnera accès aux éléments suivants :

Le jeu complet God of War Ragnarok pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5

L’armure de Valnoir pour Kratos

La tenue Valnoir pour Atreus

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarok

Un mini artbook numérique Dark Horse

Un ensemble d’avatars

Un thème PlayStation 4

God of War Ragnarok – Edition Collector

Voici tous les éléments contenus dans l’édition Collector de God of War Ragnarok :

Le jeu (sur PS4 et PS5) en format numérique

Tout le contenu de l’édition numérique Deluxe

Un boîtier steelbook (disque non inclus)

Des statuettes des jumeaux Vanes de 5 cm

Un jeu de dés des nains

Réplique de Mjöllnir de 40 cm

God of War Ragnarok – Edition Jötnar

L’édition Jötnar sera la plus coûteuse pour God of War Ragnarok contiendra les éléments suivants :

Le jeu (sur PS4 et PS5) en format numérique

Tout le contenu de l’édition Collector

Un vinyle de 18 cm avec la musique de Bear McCreary

Un ensemble de pin’s Faucon, Ours et Loup

L’anneau Draupnir légendaire

Le jeu de dés de Brok

Une carte en tissu d’Yggdrasil

En bref