Le jeu de survie Dune de Funcom (Conan Exiles) montre ses premiers concepts-arts

En plus de Dune: Spice Wars chez Shiro Games, la célèbre licence de science-fiction aura aussi droit à une adaptation du côté de chez Funcom, connu pour avoir notamment œuvré sur la licence Conan avec Conan Exiles. On a encore peu d’informations sur ce nouveau projet, mais Funcom vient aujourd’hui de mettre en ligne les premiers concepts-arts du jeu, tout en annonçant un recrutement massif.

La survie sur Arrakis promet d’être rude

Il faudra encore se montrer patient pour découvrir les premières vraies images de cette adaptation, mais Funcom partage aujourd’hui un peu de son travail visuel concernant ce nouveau jeu de survie, qui se déroulera dans l’univers de Dune, et plus précisément sur la fameuse planète Arrakis.

Funcom annonce alors être en pleine phase de recrutement, avec beaucoup de postes à pourvoir pour travailler sur ce jeu ambitieux, décrit comme un jeu next-gen en monde ouvert. Un site officiel a été ouvert pour en découvrir un peu plus sur les ambitions autour de ce projet, et on espère découvrir des vraies images du jeu d’ici quelques mois.