Dragon’s Dogma 2 devrait sortir sans limite fixe de framerate

Pas de limite ne veut pas dire fluide

Au lieu d’indiquer si Dragon’s Dogma 2 aurait droit au fameux choix entre le mode Fidélité et le mode Performances, le réalisateur a tweeté que Dragon’s Dogma 2 n’aurait tout simplement pas de limite fixe concernant son framerate. Ce qui n’est pas très étonnant pour la version PC du jeu, mais cela semble aussi être le cas sur consoles, puisque Itsuno a liké le commentaire d’une personne demandant si ces plateformes seraient aussi concernées.

Plus d’images par seconde, c’est une bonne nouvelle pour certains, mais il est aussi légitime de s’inquiéter du fait que le jeu ne mette pas en place des limites fixes en choix optionnels. Si le titre fait trop souvent le yo-yo côté framerate, même s’il reste haut, cela peut s’avérer gênant à l’œil et plus remarquable qu’un 30/60 fps fixe. Plus qu’un gros mois d’attente avant de vérifier cela manette en mains.

Dragon’s Dogma 2 sera disponible dès le 22 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.