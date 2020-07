Dragon Quest XI S arrive sur Xbox One

Première surprise du pré-show Xbox, Dragon Quest XI S arrivera en fin d’année sur Xbox One. Yuji Horii s’est même fendu d’une apparition pour fêter l’arrivée de « la série de RPG préférée des Japonais » chez Xbox.

Mise à jour : Square Enix a confirmé la sortie de cette version sur PlayStation 4 et Steam également.

Enfin, Dragon Quest chez Microsoft

Ceux qui ont suivi auront remarqué le S dans le titre qui confirme qu’il s’agit de la version Switch du jeu qui est adaptée ici. Ce qui veut dire qu’il y aura les ajouts du mode 2D, des voix japonaises et des autres améliorations. Changements qui ne sont toujours pas dans la version d’origine sur PlayStation 4.

Autre info intéressante, cette version sortira également sur Windows 10. On suppose qu’il ne sera pas possible de mettre à niveau si vous avez déjà la version de base sur PC. Mais au moins, vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse puisque Dragon Quest XI S sera inclus dans le Game Pass. Bon on s’enflamme peut-être qu’il nous manque la précision pour savoir si ça sera Game Pass Console + PC ou uniquement Console.

Dans tous les cas, Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age sortira le 4 décembre sur Xbox One et Windows 10.