Très populaire durant les années 90, le manga (et animé) Dragon Quest : The Adventure of Dai (La quête de Daï chez nous, particulièrement connu sous le nom de Fly) prévoit son grand retour dès cette année.

Un stream ce mois-ci

Nous apprenons aujourd’hui qu’un stream dédié à Daï aura lieu le 27 mai prochain à13h à l’adresse suivante, comme le rapporte le compte twitter japonais de Dragon Quest. Nous devrions en apprendre plus sur le remake de la version animée prévue pour cet automne, mais également sur le jeu vidéo resté encore très évasif, que ce soit sur son genre ou sur ses supports de sortie.

Quoiqu’il en soit, rendez-vous le 27 mai pour découvrir tout cela plus en détails. En attendant, le teaser de la nouvelle série animée est disponible juste ici.