Dragon Quest XI S est moins beau que le jeu original sur PC et PS4

Alors que la série Dragon Quest s’offrait aujourd’hui une grande première avec l’arrivée de Dragon Quest XI S – Definitive Edition sur Xbox One, les joueurs PC et PS4 souhaitant également profiter de cette édition ultime vont très vite déchanter.

Dans une FAQ sur le site officiel, on peut lire que les versions PS4 et PC sont en réalité des portages de la version Switch :

Quelles sont les différences entre ce titre et le Dragon Quest XI sorti précédemment sur PS4 ? (est-ce que les graphismes sont améliorés par exemple ?)

Cette version inclue un grand nombre de nouvelles caractéristiques qui n’étaient pas présentes dans Dragon Quest XI sur PS4, avec de nouvelles histoires, la possibilité de passer en mode 2D, des voix additionnelles et bien d’autres choses. C’est un portage de la version Switch donc les graphismes ne sont pas les mêmes que pour le Dragon Quest XI original sur PS4. Notez, cependant, que la résolution et le frame rate sont au moins aussi bons qu’ils l’étaient sur la version PS4 originale.

Certains utilisateurs ont vite observé l’écart graphique entre le titre original sur PS4 et PC, et la Definitive Edition grâce aux captures que l’on peut trouver notamment sur les pages Steam des jeux respectifs.

In both cases, left images are the original release of the game, the right images are taken from the Xbox trailer and Steam page screenshots for the S version, S was built up from the ground up for switch so they had to port the switch version to other systems for S content (2/3) pic.twitter.com/jtltv1S5uB

— Mr.Cheese (@Mrcheese777) July 23, 2020