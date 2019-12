Dragon Ball Z Kakarot : On y a (re)joué 3 heures, preview vidéo

On a rejoué au prochain jeu Dragon Ball, et c'est mieux que la dernière fois.

Il y a quelques jours, on a eu l’occasion d’aller à une session organisée par Bandai Namco pour mettre les mains sur Dragon Ball Z Kakarot. Si l’on avait pu y jouer pendant une courte session cet été, cette fois-ci, on a passé pas moins de 3 heures sur une version quasi définitive. Et le constat est sans appel, on a un meilleur avis que la dernière fois.

On vous explique donc tout cela en vidéo, avec de nouvelles séquences de gameplay inédites, où vous pourrez profiter de l’affrontement entre Goku et Vegeta qui se situe dans le premier arc abordé dans le jeu.

On rappellera quand même que Dragon Ball Z Kakarot se traduit par un action RPG et qu’il sortira le 17 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.