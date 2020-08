Dragon Ball FighterZ Show : Un événement en août avec des annonces

Cette nuit s’est déroulée une table ronde avec plusieurs acteurs majeurs de la scène du jeu de combat. En résultent plusieurs annonces de ce rendez-vous improbable. Après avoir annoncé son quatrième Season Pass pour Tekken 7, Bandai Namco nous teaser l’arrivée d’un événement consacrée à Dragon Ball FighterZ.

Des nouvelles en août

Il faudra cependant se contenter de ça. L’éditeur nippon nous donne rendez-vous courant août pour un Dragon Ball FighterZ avec « de nouvelles annonces ». Pas de date ni de précision sur ces dernières mais les fans auront (enfin) des nouvelles pour l’avenir du jeu de combat. Qui sait, peut-être encore un nouveau Goku.

On peut évidemment s’attendre à des précisions sur les prochains personnages et ajouts de contenus. La présence du pluriel et le fait que l’on ait un focus sur le jeu permettent d’espérer tout de même plusieurs annonces de taille. Tout du moins, on l’espère.