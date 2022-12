Dragon Age Dreadwolf se paye un nouveau teaser en amont des Game Awards

Cette semaine, les Game Awards vont permettre de récompenser les meilleurs jeux de cette année mais aussi de mettre en lumière les jeux à venir en 2023 et au-delà, avec des dizaines et des dizaines d’annonces plus ou moins fracassantes. Parmi les titres dont on attend désormais le retour, Dragon Age Dreadwolf a toutes les chances d’apparaitre durant l’émission de Geoff Keighley. Maintenant que le jeu s’est trouvé un vrai nom et que son développement a passé une étape importante, il semblerait que cette année soit la bonne, et ce n’est pas le nouveau teaser dévoilé ce week-end qui va nous faire dire le contraire.

Solas vu par Varric

BioWare a profité du Dragon Age Day pour donner aux fans de la saga un petit quelque chose à se mettre sous la dent, sans doute pour patienter jusqu’à la cérémonie qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.

Cette vidéo est en réalité une première cinématique pour le jeu, même si vous n’y verrez pas vraiment d’images du gameplay ou même d’images en provenance du moteur. On y voit juste une présentation de Solas, le fameux Dreadwolf du titre et ancien compagnon de Dragon Age Inquisition, qui nous est introduit par son ancien collègue, Varric Tethras (lui aussi vu dans le précédent jeu). Est-ce que cela veut dire que ce dernier sera à nouveau l’un de nos coéquipiers ? Qui sait, mais une chose est sûre, il faudra s’opposer à Solas pour empêcher la destruction de Tevinter.

La présence du jeu aux Game Awards n’est pas assurée pour autant, mais on croise les doigts plus que jamais.