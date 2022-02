Dragon Age 4 : Pas de sortie avant fin 2023 selon Jeff Grubb, ni de remasters pour les trois premiers

Tandis qu’EA se dépatouille tant bien que mal du cas Battlefield 2042, BioWare prépare doucement le prochain Dragon Age, dont on a plus de nouvelles depuis des mois. Même si le studio a évoqué le jeu à plusieurs reprises, la sortie du titre semble être encore très lointaine, et c’est ce que confirme Jeff Grubb, journaliste chez Venture Beat et source de nombreuses fuites qui se sont révélées être exactes ces derniers temps, qui affirme que Dragon Age 4, c’est pas pour tout de suite.

Pas de Dragon Age Collection pour BioWare ?

Dans le dernier épisode de son émission GrubbSnax, le journaliste s’est exprimé sur le développement de Dragon Age 4, en précisant que le jeu est actuellement dans un « très bon état », tout en étant très loin de sa sortie.

Grubb affirme alors qu’il ne faudrait pas l’attendre avant au moins 18 mois, soit un an et demi (de rien pour ce calcul très difficile), et que le titre n’arriverait que durant la deuxième moitié de 2023. En étant optimiste.

Il déclare également qu’il n’y a pas de « Dragon Age Legendary Edition » en vue en ce moment. Etant donné que la trilogie Mass Effect a eu droit au traitement du remaster, on aurait pu se demander si les trois premiers Dragon Age auraient pu sortir dans une nouvelle compilation, mais le journaliste affirme que ce n’est pas dans les plans actuellement, notamment pour mieux se focaliser sur Dragon Age 4.