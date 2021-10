Alors que l’on approche doucement du premier anniversaire des consoles next-gen, qui ne sont dont plus vraiment « next » mais plutôt « current-gen » maintenant, peu de gros AAA ont fait l’impasse sur des versions PS4 et Xbox One, étant donné que le parc de consoles PS5 et Xbox Series n’est pas encore assez large. Cependant, Dragon Age 4 pourrait bien s’en passer, si l’on en croit Jeff Grubb.

La génération PS4 et Xbox One abandonnée ?

Le journaliste de GamesBeat, toujours prompt à donner de multiples rumeurs qui commencent à se vérifier petit à petit, déclare que Dragon Age 4 pourrait ne pas sortir sur PS4 et Xbox One. Il s’appuie notamment sur la page LinkedIn du du lead player designer du jeu qui indiquerait cela, mais aussi sur ces propres sources, qui indiquent que ce nouveau Dragon Age ne sortirait que sur PC, PS5 et Xbox Series.

Cette nouvelle n’est en rien étonnante étant donné le retard qu’a pris le jeu. Alors qu’il tarde à se montrer, le jeu semble être encore assez loin de sa sortie, et les plus optimistes ne le voient pas arriver avant la fin 2022, au plus tôt. D’ici là, la PS5 et la Xbox Series seront mieux installées, et BioWare n’aura ainsi pas à s’embarrasser des limitations techniques de la PS4 et Xbox One.

On attend maintenant de voir si ce Dragon Age 4 pourrait apparaitre ou non lors des prochains Game Awards, puisque le jeu a fait l’impasse sur le dernier EA Play Live.