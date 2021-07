Dragon Age 4 : Un nouveau concept-art dévoilé pour se faire pardonner de son absence à l’EA Play Live

On pensait qu’on allait enfin le voir un peu plus cette année à l’occasion de l’EA Play Live, mais Dragon Age 4 nous force décidément à être bien patient. BioWare a calmé les attentes la semaines dernières en déclarant que son prochain jeu ne serait pas présent lors du show de l’éditeur, et puisque cela a déçu beaucoup de monde, une nouvelle image a été diffusée en guise d’excuse.

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY

— Christian Dailey (@ChristianDailey) July 2, 2021